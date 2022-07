58:51

Lucy Dacus comparte una versión de 'Believe', el clásico de Cher, de los 90's. Ella protagoniza este podcast junto a Glaive, Young the Giants, Viva Suecia, Jessie Ware y todo esto.

VIVA SUECIA – El Rey Desnudo

RUFUS T FIREFLY – Río Wolf

JEFF BUCKLEY – Last Goodbye

DANCETERÍA - Aquí Nadie Sabe Tu Nombre

DANCETERÍA – 2-1-04

CHAI ft SUPERORGANISM - Hero Journey

JESSIE WARE - Free Yourself

GLAIVE - Minnesota Is a Place Thar Exists

YOUNG THE GIANTS - Wake Up

THE HEAVY HEAVY – Miles and Miles

THE ROLLING STONES - It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)

BOY PABLO - Be Mine

MANDALE MECHA – Big News

HOT CHIP – Eleanor

LUCY DACUS - Believe

KIWI JR – The Extra Sees The Film