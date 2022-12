58:17

El Low Festival ha avanzado los primeros catorce nombres para su edición de 2023, entre ellos, el de Placebo, Second, Viva Suecia, Cupido, Arde Bogotá o Vetusta Morla. Escuchamos el remix que Nova Twins han hecho de 'Unholy', de Sam Smith, una de las nuevas canciones de 'No Thank You', el disco que acaba de publicar Little Simz y escogemos una de las canciones del nuevo trabajo de Brendan Benson, People Grow Apart. Además, estrenamos 'A Otro Lado', un pasaje honesto y vulnerable que Ona Malfada comparte en colaboración con el pianista francés, Sofiane Pamart.









MORRISSEY – Rebels Without Applause

CIRCA WAVES - Carry You Home

SAM SMITH ft KIM PETRAS – Unholy

PLACEBO – This Picture

SECOND – Ya No Estamos Para Gilipolleces

GORDI – One Crowded Hour

LITTLE SIMZ - Gorilla (Last Dance)

DARIN – Give You Up

BRENDAN BENSON - People Grow Apart

IGGY POP - Strung Out Johnny

MAIKA MAKOVSKI – Purpose

ONA MAFALDA x SOFIANE PAMART - A Otro Lado

GORILLAZ – Skinny Ape

RAZORLIGHT – Violence Forever

DMA’S – Olympia

THE ARCS – Eyez