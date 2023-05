180 grados

58:41

Estrenamos 'Polaroid' y 'Mantita y Peli', dos canciones de 'Blockbuster', el disco que mañana publican La La Love You. Adelantamos también 'Argia' -'luz', en euskera-, de Impacto Vudú y compartimos 'Me Das Asco', de Anabel Lee, 'Harvest', la versión de Neil Young que Rufus Wainwright ha grabado junto a Andrew Bird y Chris Stilss, lo nuevo de Little Dragon, de The National con Taylor Swifgt, de Ona Mafalda, un remix de Yeah Yeah Yeahs, lo nuevo de Sen Senra y todo esto.







RUFUS WAINWRIGHT ft. ANDREW BIRD & CHRIS STILLS - Harvest

BETHANY COSENTINO - It’s Fine

YEAH YEAH YEAHS - Wolf (Boy Harsher Remix)

SAMURAÏ - Beso Nuclear

LA LA LOVE YOU – Polaroid

LA LA LOVE YOU – Mantita y Peli

VEINTIUNO – Mañana Lo Dejo

THE NATIONAL ft. TAYLOR SWIFT - The Alcott

LITTLE DRAGON – Kenneth

ONA MAFALDA – Calor

CARLANGAS - Regalao

ARDE BOGOTÁ - Qué Vida Tan Dura

MANDO DIAO - Get It On

THE HIVES - Bogus Operandi

SEN SENRA - Uno De Eses Gatos

ANABEL LEE - Me Das Asco

IMPACTO VUDÚ – Argia

MISS CAFFEINA – Y De Repente