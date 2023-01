levitants, Featherweight, You Me At Six y Repion

58:53

levitants avanzan 'Adelante', una canción con la que van a por todas, que vuelve a mostrar rabia e ironía en forma de pop, post-punk, psicodelia y krautrock. La estrenamos en este podcast y también en el de Turbo 3, con Julio Ródenas. Otro estreno, 'No Estás', la primera canción de Featherweight en castellano y una de las claves de su próximo debut. Aparte, escuchamos lo nuevo de Repion, que cada vez nos gustan más, y lo nuevo de You Me At Six.



BLAKE ROSE - Use Me

YOU ME AT SIX - My Dopamine

CIRCA WAVES - Do You Wanna Talk

TWO DOOR CINEMA CLUB - What You Know

CORIZONAS - Escucha Mi Voz

EXLOVERS – Wicked Game

GREEN DAY – Alison

GREEN DAY – The Grouch

FEATHERWEIGHT - No estás

MARYLAND – Ser Motivo

ÁNGEL STANICH - Nazario

REPION - Pronto

CMAT - Mayday

DE LA SOUL - The Magic Number

MÅNESKIN ft TOM MORELLO - Gossip

levitants – Adelante

PARAMORE - C'est Comme Ça

SMILE – GatoPerro