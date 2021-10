01:00:08

Este podcast es incendiario y vuelve a demostrar que el rock no ha muerto, ni lo hará nunca. Segunda parte de unas sesiones dedicadas al rock con Extremoduro apadrinando la hora, junto a Queens Of the Stone Age, Dover, Pearl Jam, Greta Van Fleet, Arctic Monkeys, Led Zeppelin y todo esto:



EXTREMODURO – Poema Sobrecogido

QUEENS OF THE STONE AGE – No One Knows

DOVER – Devil Came To Me

ARCTIC MONKEYS – R U Mine?

THE STROKES – Take It Or Leave It

PEARL JAM – Alive

GRETA VAN FLEET – Built By Nations

LED ZEPPELIN – Rock ‘n’ Roll

JET – Are You Gonna Be My Girl?

IDEALIPSTICKS – Supreme Machine

THE DEAD WEATHER – By The Drop

THE WHITE STRIPES – Seven Nation Army

THE OFFSPRING – Kids Aren’t Alright

BIZNAGA – Una Ciudad Cualquiera

GUNS ‘N’ ROSES – Welcome To The Jungle