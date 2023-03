59:29

Este viernes ellas nos ponen a bailar.

KUVE – Xena

DUA LIPA – Don’t Start Now

FLORENCE + THE MACHINE - Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris remix)

ZAHARA – Berlin 05

SHEGO – Steak Tar Tar

DELAPORTE – Narciso

ROMY – Lifetime

ELYELLA ft. GINEBRAS - Bailando Mal

MADONNA ft TOKISCHA - Hung Up

ROSALÍA - Bizcochito

JESSIE WARE – Free Yourself

ST. VINCENT - Funkytown

TINA TURNER- Disco Inferno (Rockamerica Remix)

SOFI TUKKER & NERVO & THE KNOCKS – Best Friend

BEYONCÉ ft GRACE JONES & TEMS – Move

PTAZETA & BZRP - Music Sessions 45

LORDE – Solar Power

LADY BANANA - Delito