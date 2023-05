58:55

RUFUS WAINWRIGHT- April Fools

GENESIS OWUSU - Leaving The Light

FOO FIGHTERS - Under You

FEATHERWEIGHT - Antes De Vernos Caer

LANA DEL REY - Say Yes To Heaven

BEYONCÉ - America Has A Problem (Kendrick Lamar Remix)

GRETA VAN FLEET - Sacred The Thread

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gila Monster

CALA VENTO – ¿Qué Hay Del Placer?

JOAN QUERALT & THE SEASICKS - Vending Machine

PHANTOMIME - We Don’t Need Another Hero

BLUR - The Narcissist

GEORGIA - It's Euphoric (Mura Masa Remix)

DAVID BOWIE – Golden Years (TOKiMONSTA Remix)

MILES KANE - Baggio