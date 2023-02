58:52

Lady Banana se atreven con 'Delito', de Nathy Peluso y lo bordan. Escuchamos su versión y lo nuevo de Charlotte Plank, de Royel Otis, de The Tallest Man On Earth, de Alberta Cross, de Orbital con Sleaford Mods...

BEYONCÉ - Summer renaissance

SAM SMITH – I Feel Love

ORBITAL & SLEAFORD MODS - Dirty Rat

ALBERTA CROSS - Between You And Me

KING TUFF – Portrait Of God

SEXY ZEBRAS - O todos o Ninguno

THE TALLEST MAN ON EARTH - Every Little Heart

ALEX LAHEY - Good Time

LADY BANANA – Delito

ROYAL BLOOD – Typhoons

WHITNEY - For A While

ROYEL OTIS - I Wanna Dance With You

CHARLOTTE PLANK - L.S.D. (Love So Damaged)

ROCÍO SAIZ & TAURO - Déjate Llevar

ELYELLA ft. GINEBRAS - Bailando Mal

DEATH CAB FOR CUTIE - The Plan

LUZ CASAL – Hola, Qué Tal