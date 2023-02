01:02:09

No sabemos si esto te lo veías venir pero, sinceramente creemos que es lo mejor que ha hecho Kuve hasta ahora. Lo puede decir más alto pero no más claro, este es su renacimiento, lo que siempre ha querido a ser. Es más Kuve que nunca y este nuevo camino le sienta de lujo. Es ella, es 'Queen M', se publica mañana, viernes, 17 de febrero pero ya lo tienes en este podcast. Aparte, escuchamos a Caroline Polachek, Sarah McCoy, Inhaler, Luz Casal...

SARAH MCCOY - Go Blind

CAROLINE POLACHEK - Blood And Butter

INHALER - Love Will Get You There

LUZ CASAL – Hola, Qué Tal?

ROSALIA – LLYLM

GORILLAZ ft. ADELEYE OMOTAYO - Silent Running

DANI – Nubes

KUVE – Queen M

DUA LIPA – Physical

LOS INVADERS - Lady Goodman

LA LA LOVE YOU & SAMURAI - El Principio De Algo

TIGRES LEONES ft TULSA - A Banda

CALA VENTO - Ferrari

KING TUFF – How I Love

STEVE MASON - The People Say

SHAME – Six Pack

RED HOT CHILI PEPPERS – Give It Away