Kasabian comparte nueva canción de su nuevo disco, 'Chemicals', adelanto que habla del momento en el que la banda tuvo que echar a Tom Meigham, según cuenta Serge Pizzorno. Escuchamos lo nuevo de Remi Wolf, de Nikke Lane -con la producción de Josh Homme- y de Jungle

ST VINCENT - Funckytown

PHOENIX – Alpha Zulu

JUNGLE – Problemz

NIKKI LANE - First High

THE DANDY WARHOLS – Bohemian Like You

LEÓN BENAVENTE – Canciones Para No Dormir

HERMANA FURIA – Dame Vida

MUSE – Will Of The People

LIAM GALLAGHER – Wave

THE ROLLING STONES – I Miss You

LUZ CASAL – No Me Importa Nada

RUBÉN POZO – Me Pareces Increíble

KASABIAN - Chemicals

DORIAN ft PIMP FLACO – Dual

REMI WOLF - Cake

THE MOUNTAIN GOATS - Training Montage

SHE & HIM- Wouldn’t It Be Nice