01:00:33

Karavana despiden 2022 con la versión de una de las canciones del año, 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny y anuncian una serie de conciertos para 2023, aparte del que tienen el 30 de diciembre, en Miranda de Ebro. Escuchamos a The Weeknd, a Alizzz, a The Mysterines y finalizamos con una nueva canción de Exsonvaldes, que inaugura su próximo disco y que formará parte de la banda sonora de la tercera temporada de 'Emily in Paris',

ALIZZZ – Todo Está Bien

OASIS – Life Forever

SPORTS TEAM - R Entertainment

PINKPANTHERESS - Take Me Home

ZAHARA ft SHEGO – Merichane

LADY BANANA – Domino

IVÁN FERREIRO – En El Alambre

DORIAN ft PIMP FLACO – Dual

CUPIDO – Almohada

KARAVANA – Tití Me Preguntó

GINEBRAS – Con Altura

LORI MEYERS – Házmelo Saber

THE WEEKND - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

THE MYSTERINES - Life's a Bitch (But I Like it So Much)

MÅNESKIN - La Fine

EXSONVALDÉS - Torino