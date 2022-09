58:34

Estrenamos 'Autorretrato', una de las canciones que El Kanka incluirá en 'Cosas de los Vivientes', el disco con el que regresa después de un año sin dar -literalmente- señales de vida. Se trata de una canción en la que él mismo se describe y dice 'soy lo mejor que puedo'. Escuchamos la mezcla de 'Modern Love' de David Bowie, que se ha hecho expresamente para la banda sonora de la película 'Moonage Daydream', que dirige Brett Morgen. Aparte, compartimos la nueva maravilla de The 1975, 'All I Need To Hear' y la preciosa balada que presenta Ganges junto a Natalia Lacunza, 'Pensar en ti'.

DAVID BOWIE - Modern Love (Moonage Daydream Mix)

PELIGRO! - I Love Rock 'n Roll

LADY BANANA – Bipolar

JAMIE XX - Kill Dem

MIYA FOLICK - Bad Thing

VEINTIUNO – Escalofríos

THE 1975 - All I Need To Hear.

EL KANKA – Autorretrato

JORGE DREXLER – Guerrilla de la Concordia

SLUG - Casual Cruelty

FRANZ FERDINAND – Right Action

SMASHING PUMPKINS – Beguiled

GANGES - Pensar en ti (feat. Natalia Lacunza)

ZOLITA - 20 Questions

RÖYKSOPP ft GUNHILD RAMSAY KOVACS - Me & Youphoria

CALEXICO – Rambler

MARGO PRICE - Change Of Heart