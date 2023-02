Joan Queralt & The Seasicks, The Lemon Twigs...

58:40

Joan Queralt & The Seasicks están de vuelta con "Dancing Naked Without Parachute", una canción muy americana y con una base rítmica preciosa, que se publica este viernes y que hoy estrenamos. Escuchamos también lo nuevo de The Lemon Twigs, The New Pornographers, Temples y te contamos la gira de The Cat Empire, en nuestro país, para el mes de marzo.

LUZ CASAL – Estaba Escrito

VEINTIUNO - A La Orilla

ALIZZZ – Pierdo El Sentido

THE LEMON TWIGS - Any Time Of Day

THE NEW PORNOGRAPHERS – Angelcover

TEMPLES – Cicada

SHEGO – Steak Tar Tar

KUVE – Queen M

BENEE - Green Honda

VECINOS – Lo Que Sé de Ti

COMIC SANS – Para Un Asteroide

REPION – Brilalnte

HAVALINA – Charco

JUNO - La Canción Que No Vas A Hacer Hoy

TAYLOR SWIFT - Lavender Haze ( Felix Jaehn Remix )

JOAN QUERALT & THE SEASICKS – Dancing Naked Without Parachute

THE CAT EMPIRE - Hello