Iván Ferreiro regresa después de seis años con una canción de las que te atrapan desde el primer acorde, se llama 'En El Alambre' y es la protagonista de este podcast junto a la canción de Navidad de PinkPantheress, el remix de 'Despechá', de Rosalía con Cardi B y 'La Fine', otra de las canciones del que será el cuarto disco de Måneskin.

LORI MEYERS – Házmelo Saber

IVÁN FERREIRO – En El Alambre

FRAN PEREA ft GINEBRAS – La Chica de la Habitación de al Lado

BERWYN - Chasing Lights (Demo)

PINKPANTHERESS - Take Me Home

ROSALÍA, CARDI B - Despechá (Remix)

DAN MILLSON - Doctor

MÅNESKIN - La Fine

LADY BANANA – My Shadow Follows

GRUFF RHYS - Amen

THE WEEKND - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

HEMLOCKE SPRINGS — Girlfriend

ALIZZZ – Todo Está Bien

AIKO EL GRUPO – Sexo Fender (Cenicero)

CHUBBY AND THE GANG -Violent Night (A Christmas Tale)

BRENDAN BENSON - I Missed the Plane

CORIZONAS – Escucha Mi Voz