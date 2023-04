Los Invaders, Romy, Girl Ray y The Linda Lindas

58:46

Los Invaders adelantan en este podcast 'Dinamita', una canción compuesta en 5 minutos, después de leer la biografía de Bobby Gillespie, que intenta explicar la frustración de quienes están estancadxs en sus trabajos, parejas o, en general, en la vida y que antes o después es posible que exploten y recuerden su infancia. Con los coros gospel de Celia Carballo y Susana Ruiz, 'Dinamita', se publica mañana. Escuchamos también lo nuevo de Romy, que vuelve a celebrar la vida con 'Enjoy Your Life', a Girl Ray con el optimismo de 'Hold Tight' y a The Linda Lindas con 'Too Many Things'.

MISS CAFFEINA – Y De Repente

KAISER CHIEFS – Jealousy

THE GULPS – Surrender

GIRL RAY - Hold Tight

THE LEMON TWIGS - In My Head

JERO ROMERO - De Mi Síndrome Antes

LA CASA AZUL – Prometo No Olvidar

LOS INVADERS – Dinamita

THE ROLLING STONES – Sympathy For The Devil

LITTLE DRAGON - Slugs Of Love

ROMY - Enjoy Your Life

KUVE – Xena

BONNY DOON - Let There Be Music

ORIGAMI ANGEL - Thank You, New Jersey

THE LINDA LINDAS - Too Many Things

GOLD LAKE ft ANNI B SWEET – Lovers