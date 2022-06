58:28

Ayer se cumplieron cincuenta años de 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars' y hoy se publica una reedición con material inédito y todo lo que podamos imaginar. Por eso, dedicamos la sesión de hoy al camino que comenzó Bowie y que siguieron tantas bandas y artistas que llegaron después. Su huella se extendió por todo el mundo y sigue estando muy presente.

DAVID BOWIE – Starman

ARCADE FIRE ft DAVID BOWIE – Reflektor

NINE INCH NAILS – Everything

JOY DIVISION – Transmission

SECOND – En Otra Dimensión (Glas Remix)

DAVID BOWIE – Moonage Daydream

ARCTIC MONKEYS – Brick by Brick

FLORENCE + THE MACHINE – Moderation

LORDE – Tennis Court

DAVID BOWIE – Ziggy Stardust

DEPECHE MODE – I Feel You

PLACEBO – Pure Morning

RADIOHEAD – No Surprises

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET – Llévame al Cielo

DAVID BOWIE – Suffragatte City