Havalina, Lisasinson, US Girls y Everything But The Girl

59:00

Havalina presentan 'Maquinaria', la canción que da título a su próximo disco, el retrato, dicen ellos, de ese monstruo sin piedad que hemos creado y que hace que queramos estar siempre en un lugar donde no estamos. Las guitarras vuelven a ser sobrenaturales y es una genialidad. Escuchamos también 'Cuchillos', el cuarto avance del nuevo trabajo de Lisasinson, a US Girls con una locura llamada 'Futures Bet' y a Everything But The Girl cerrando el podcast con la hipnótica 'Nothing Left To Lose'.



NEUMAN - Recovered Files

U2 – New Years Day

QUASI - Nowheresville

US GIRLS - Futures Bet

LISASINSON - Cuchillos

BELLE & SEBASTIAN - I Don't Know What You See In Me

ALBERTA CROSS - Glow In The Dark

HAVALINA – Maquinaria

QUEENS OF THE STONE AGE – Regular John

SEAFRET - See, I'm Sorry

SMILE - When the Lights Change

MASTER PEACE – Veronica

NIÑOS MUTANTES - 16

THE NEW PORNOGRAPHERS -Really Really Light

EVERYTHING BUT THE GIRL - Nothing Left To Lose