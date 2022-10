59:04

Grises anuncia su separación con una gira para 2023. Es otra de las bandas que, junto a Second, Izal y Maga, dicen adiós en este 2022, lo cual nos hace pensar. Hay una buena noticia, entre tanta disolución y es que L.A. celebra el aniversario de 'Heavenly Hell' con una reedición del disco y con una gira también para 2023. Aparte, escuchamos novedades de King Tuff, Sunny War, The Go Team! con The Star Feminine Band, Death Cab For Cutire y Alicia Walter.

COLECTIVO DA SILVA - Quién pudiera

THE GO TEAM - Look Away, Look Away (ft The Star Feminine Band)

SUNNY WAR - No Reason

KING TUFF - Smalltown Stardust

ANXIOUS - Where You Been

TEENAGE FANCLUB - Mellow Doubt

RUFUS T. FIREFLY & CLUB DEL RÍO - El Filo

GRISES - Azul ft Víctor Cabezuelo

IZAL – La Increíble Historia del Hombre Que Podía Volar y No Sabía Cómo

SECOND – Ya No Estamos Para Gilipolleces

MAGA – Agosto Esquimal

ALICIA WALTER – Casanova

MELIFLUO – Historias de Hace Tiempo

THE PRESCRIPTIONS - Long Past Tonight

THE WONDERS – That Thing You Do

L.A. – Microphones and Medicines

DEATH CAB FOR CUTIE – Pepper

CHELA - Cool 2 B queer