58:47

Tenemos el placer de decirte que este podcast incluye el estreno de la primera canción del segundo álbum de Ginebras: 'Alex Turner'. Nuevo pelotazo de Magüi, Sandra, Juls y Raquel que las presenta más urgentes, directas, roqueras y punkys e igual de auténticas, frescas y maravillosas. Se publica mañana, 26 de mayo, y tiene un estribillo que vamos a cantar y a usar ahora muchas veces. Aparte, escuchamos una de las canciones del tercer disco de Harry Styles y la primera canción en un año de Nyandú, el trío catalán vuelve con la colaboración de Joana Serrat.

SUEDE - She Still Leads Me On

THE MYSTERINES - Old Friends Die Hard

THE COURETTES – R.I.N.G.O.

NYANDÚ ft. JOANA SERRAT - Call Me On My Phone

LOS INVADERS - Mr Presidente

LIZZO - About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)

CUPIDO- Sobredosis De Amor

GINEBRAS - Alex Turner

ARCTIC MONKEYS – I Bet Good On The Dance Floor

OLIVER SIM – Hideous

JAYWOOD -Thank You

HARRY STYLES – Late Night Talking

DEATH BELLS - Hysteria

TV PRIEST - It Was Beautiful

MANDO DIAO – Frustration

HINDS – Good Bad Times

SPIRAL STAIRS- Pressure Drop (End of the Hurricane)

FLORENCE + THE MACHINE – Dream Girl Evil