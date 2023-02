58:26

Ginebras acaban de publicar el último adelanto de su segundo disco, quizá la canción más especial e importante de su próximo trabajo que llega con un documental porque, atención, se grabó en los estudios Abbey Road, de Londres. Se titula 'Muchas Gracias Por Venir' y es puro amor, puro Ginebras y muy The Beatles. Corizonas estrenan con nosotras 'Deseando Ver La Luz', un claro guiño a los 70's mostrando su vertiente más reflexiva y L.A. adelanta 'Manhattan', otra de las canciones inéditas que llegan este viernes, 24 de febrero, con el aniversario de 'Heavenly Hell'. Aparte, escuchamos una de las bonitas canciones del nuevo disco de Caroline Polachek, 'Smoke'.

U.S. GIRLS - Tux (Your Body Fills Me, Boo)

THE BLAZE – Clash

THE CAT EMPIRE – Hello

BAIUCA & ALBA RECHE - Diamante

CARLANGAS – Se Acabó La Broma

CALA VENTO – Equilibrio

JOAN QUERALT & THE SEASICKS – Dancing Naked Without A Parachute

L.A. – Manhattan

JOSH ROUSE - Slaveship

TEMPLES – Cicada

LORI MEYERS – Hacerte Volar

FIDLAR – Centipede

CAROLINE POLACHEK - Smoke

OLIVIA NEWTON-JOHN ft. DOLLY PARTON - Jolene

CORIZONAS - Deseando ver la luz