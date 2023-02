180 grados

58:44

Frank Gálvez estrena con nosotrxs la canción más especial de su debut, 'Nada nos podrá parar', un ejercicio poético y terapéutico convertido en (preciosa) canción para hablar de un amor puro y honesto que dure para siempre y que le une a él con su hija y su hermana. Repion nos presentan 'La Madriguera', otra de las canciones de 'Repion', su nuevo disco, escuchamos a Las Robertas con 'Awakening', otro de los momentos de un disco que habla de que la mejor manera de vivir la vida es hacerlo a través del amor y compartimos el tercer single de Vecinos, una analogía entre tu pareja y la que formaban Valerón y Tristán en el Deportivo de La Coruña.

IVÁN FERREIRO ft TANXUGUEIRAS - La Humanidad y La Tierra

CARLANGAS – Paseítos Por Madrid

VENTURI – Vino El Amor

DICK STUSSO - Garbage Dump

THE LEMON TWIGS – This Is My Tree

LAS ROBERTAS - Awakening

DAN MILLSON - Choke

REPION – La Madriguera

VECINOS - Valerón Tristán

LUCAS JESÚS Y AMA IA - Para no pensar

PINKPANTHERESS ft ICE SPICE - Boy's a liar Pt. 2

FRANK GÁLVEZ - Nada Nos Podrá Parar

KING ISIS - In My Ways

THE WOMBATS - Is It What It Feels Like To Feel Like This (Myd Remix)

JAKE SHEARS – Too Much Music

ELTON JOHN & EDDIE VEDDER - E-Ticket

HERMANA FURIA – Estoy Aquí

PETITE NOIR ft. SAMPA THE GREAT - Blurry