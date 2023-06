180 grados

58:51

Está mal que lo digamos pero nos ha quedado un podcast increíble y lleno de suculentas novedades: Foo Fighters, con nuevo disco, 'But Here We Are', Los Zigarros con 'Aullando en el desierto', carta de presentación de su próximo álbum, Andrés Calamaro, en directo, Veintiuno con 'La Toscana', Triángulo de Amor Bizarro explorando sonidos en Estrella Solitaria y Desterrados con una preciosa canción escrita en mallorquín, 'Desde Es Fons'.

FOO FIGHTERS – Hearing Voices

FOO FIGHTERS – But Here We Are

FOO FIGHTERS – Nothing At All

30s40s50s – (incontrollable)

GARBAGE – Stupid Girl

THE WARNING – More

SEN SENRA - Sublime

VEINTIUNO – La Toscana

LOS RODRÍGUEZ – Sin Documentos

ANDRÉS CALAMARO – Me Envenenaste

LOS ZIGARROS – Aullando En El Desierto

MIKEL ERENTXUN – Tren a Marte

M WARD – Never Had Nobody Like You

DESTERRADOS – Desde es Fons

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – Estrella Solitaria

DEPECHE MODE – I Feel You