180 grados

58:45

Foo Fighters comparten 'The Theacher', último adelanto del disco que publican este viernes, 2 de junio, diez minutazos de canción en los que Dave Grohl rinde homenaje a su madre, que fue profesora. Escuchamos a Claud con 'Wet', uno de los dos sencillos que acaba de sacar, a Miya Folick con su nuevo álbum y a Jornada con una versión acústica y preciosa de 'Sparks', de Coldplay. Aparte, felicitamos a Luz Casal porque acaba de ser nombrada comendadora de las Artes y las Letras de Francia y hablamos de los últimos tres conciertos de Second, en el Teatro Circo de Murcia, los días 28, 29 y 30 de diciembre.

LUZ CASAL – Antes Que Tú

LOS ZIGARROS - River Deep, Mountain High (ft. Aurora García)

ÁNGEL STANICH – Mátame Camión

LOVEJOY - Portrait of a Blank Slate

JORDANA - Sparks

CLAUD – Wet

MIYA FOLICK - Get Out of My House

CAROLINA DURANTE – Marta, Sebas, Guille y los Demás

BUM MOTION CLUB - Casi Un buen día

LOLA YOUNG - Don't Hate Me

BABY KEEM & KENDRICK LAMAR - The Hillbillies

FOO FIGHTERS – The Teacher

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

SECOND – Estado de Alegre Tristeza