180 grados

Florence + The Machine, Daft Punk, Alanis Morissette y The W

58:42

Florence + The Machine comparte una canción que nació durante las sesiones de su último disco hasta la fecha. Se titula 'Mermaids' y se adentra en las profundidades de la mitología y evoca pensamientos un tanto turbios. Escuchamos 'GLBTM', una de las canciones que Daft Punk incluirán en el décimo aniversario de 'Random Access Memories', a Alanis Morissette con 'No Return' y a The Weeknd, junto a Future, en 'Double Fantasy'.

VEINTIUNO – Mañana Lo Dejo

BLOC PARTY - High Life

DAFT PUNK - GLBTM

FLORENCE + THE MACHINE - Mermaids

CHICA SOBRESALTO – El Hogar

ALANIS MORISSETTE - No Return

ALANIS MORISSETTE - You Oughta Know

MISS CAFFEINA – Y De Repente

DORIAN – Cualquier Otra Parte (Dj Nano Remix)

THE WEEKND ft. FUTURE - Double Fantasy

CARLANGAS – Regalao

CAT EMPIRE - Thunder Rumbles

SILVANA ESTRADA – Tom’s Diner

AMAIA – Fiebre

FOO FIGHTERS – Rescued

FEATHERWEIGHT - No estás

LA LA LOVE YOU & ALLISON - Himno (Para Los Que Están Jodidos)