58:57

Elefantes comparten 'al Olvido', una canción que emociona y para la que han contado con Noni, de Lori Meyers, Coque Malla, Rozalén, Mikel Izal y Ara Malikian. Escuchamos una nueva maravilla de Sharon Van Etten, otra de Rayland Baxter y otra de Deer Tick, que celebran los diez años de 'Divine Providence'.

NIÑOS MUTANTES – Buena Suerte

MARYLAND – El Chico de Oro

WEEZER – No One Else

CAROLINA DURANTE – Moreno de Contrabando

GRABRIELS – Angels & Queens

COQUE MALLA - Un Lazo Rojo, Un Agujero

ARIEL ROT & FITO Y FITIPALDIS – Baile de Ilusiones

DEER TICK - Main Street (Band Acoustic)

RAYLAND BAXTER - Rubberband Man

ELEFANTES ft. NONI MEYERS, MIKEL IZAL, COQUE MALLA, ROZALÉN & ARA MALIKIAN – Al Olvido

VIVA SUECIA – El Bien

SHARON VAN ETTEN - Never Gonna Change

SHYGIRL – Firefly

TAME IMPALA – Elephant (TODD RUNDGREN Remix)

DANI - Códigos