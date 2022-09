58:31

Desde Leicester, Easy Life llegan con un nuevo adelanto del que será su segundo disco, el 7 de septiembre. Se trata de 'Antefreeze' y llega con la colaboración de Gus Dapperton. Otra 'colabo', la del rapero de Atlanta JIP con The Little Dragon para 'Stay'. Aparte, escuchamos lo nuevo de Second, de Six60, de The Killers, de Thus Live y todo esto:





SECOND – Muévete y Siente

VIVA SUECIA – Amar El Conflicto (Todo Lo Que Importa)

SIX60 – Nobody Knows

ZAHARA ft SHEGO – Merichane

CAROLINA DURANTE – Tu Nuevo Grupo Favorito

YOUNGBLUD – Tissues

FATHER JOHN MISTY – Believe (When I Fallen In Love It Will Be Forever)

ANDRÉS CALAMARO – Bomba (Joe Blaney Mix)

VETUSTA MORLA ft WOS (ADELANTAR 04”) – Consejo de Sabios

EASY LIFE ft GUS DAPPERTON – Antifreeze

YEARS & YEARS – American Boy

TAI VERDES – Kingdom Come

THE KILLERS – Boy

THUS LOVE – Family Man

LITTLE DRAGON ft JID – Stay

FAUNESS - Hours