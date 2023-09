58:38

Hoy se reedita 'Dookie', con motivo de su 30º aniversario y llega con el disco original que Green Day publicó en 1994 y material extra: demos, directos... Abrimos con cuatro de sus canciones, escuchamos cómo Joe Crepúsculo y el Instituto Mexicano del Sonido convierten en cumbia 'Mi fábrica de Baile' y volvemos a los 90's con Peggy Gou y Beyoncé sampleando algunos de los rompistas de esa década.





GREEN DAY – She

GREEN DAY - Burnout

GREEN DAY – Basket Case

GREEN DAY – Welcome To Paradise

TWO DOOR CINEMA CLUB - Sure Enough

DELAPORTE - Me La Pegué

THE SHOES - Time To Dance (Sebastian Remix)

FONTAINES D.C. - A Hero's Death

YARD ACT - The Trench Coat Museaum

GORILLAZ ft. BECK – Valley Of The Pagans

DANI DICOSTAS – Yo También Me Porto Mal

LE TIGRE - Deceptacon

JOE CREPÚSCULO & INSTITUTO MEXICANO DEL SONIDO - Mi Fabrica De Baile

LOVE OF LESBIAN – Club de Fans de John Boy

PEGGY GOU - (It Goes Like) Nanana

BEYONCÉ – Break My Soul

THE CHEMICAL BROTHERS - Hey Boy Hey Girl

TROYE SIVAN ft. PINKPANTHERESS & HYUNJIN OF STRAY KIDS - Rush