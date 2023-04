58:33

Segundo repaso de los discos que, en 2023, cumplen diez años.

CHVRCHES – The Mother We Share

CRYSTAL FIGHTERS – L.A. Calling

FOALS – Inhaler

YEAH YEAH YEAHS - Sacrilege

IDEALIPSTICKS – Very Very

QUEENS OF THE STONE AGE - My God Is The Sun

HAIM – The Wire

THE COURTEENERS - Lose Control

PHOENIX – Entertaiment

GRISES – Wendy

NEUMAN – Hell

TV ON THE RADIO – Mercy

THE STROKES – 50/50

PEARL JAM – Mind Your Manners

DAVID BOWIE - Next Day

PRIMAL SCREAM - It's Alright, It's Ok