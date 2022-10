58:54

Este viernes estamos de aniversario y rescatamos algunos de los discos que se publicaron en 1992 y que, este 2022 cumplen 30 años.

R.E.M. – Everybody Hearts

THE JAYHWKS – Waiting For The Sun

THE LEMONHEADS – Confetti

PRINCE – Sexy M.F.

THE CURE – Friday I’m Love

GREEN DAY - Welcome To Paradise

CHRISTINA Y LOS SUBTERRÁNEOS – Voy en un coche

SURFIN’ BICHOS - Fuerte

EXTREMODURO – Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma

THE BLACK CROWES - Remedy

STONE TEMPLE PILOTS – Wicked Garden

RAGE AGAINST THE MACHINE – Know Your Enemy

BEASTIE BOYS - Gratitude

KIKO VENENO - Joselito

FITO PAEZ – A Rodar Mi Vida