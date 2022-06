59:38

En Radio 3 lo celebramos todos los días y hoy de manera especial con una maratón de especiales de Radio 3 y de Radio 3 Extra, en RTVEPlay (Zahara, León Benavente, Rosalía... ) y con la emisión de conciertos, desde el escenario Fnac Live de la Plaza de Callao, de Madrid con Maika Makovski y Yawners, entre otrxs. Además, este Día Europeo de la Música llega con 'Break My Soul', nueva canción de Beyoncé, y nuevo EP de Weezer, 'Summer'.

ZAHARA ft ALIZZZ – Berlín U5

LEÓN BENAVENTE – Viejos Rockeros Viejos

MAIKA MAKOVSKI – Reaching Out To You

YAWNERS ft CALA VENTO - Paranormal

WEEZER – Records

SIDONIE – Mi Vida Es La Música

FKA TWIGS – Killer

BEYONCÉ – Break My Soul

DELAPORTE – Narciso

BARTEES STRANGE - Mulholland Dr

CHAPPAQUA – Wrestling Full Round Table

OASIS – Rock N Roll Star

MØ - True Romance

TOVE LO - No One Dies From Love (220 KID Remix)

MADONNA - Into The Groove (You Can Dance Remix)

GRASIAS - Rezar a Dios