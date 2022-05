58:56

Adelantamos el cartel de la próxima edición del festival Dcode, que se celebrará el 17 de septiembre, en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, con un concierto exclusivo de Deluxe, el último de la gira española de Carlos Sadness, uno de los grandes éxitos de The Kooks y más de Viva Suecia, Delaporte, Fuel Fandango... abrimos el álbum de debut de Alfie Templeman y la obra de arte que han hecho Los Estanques y Anni B Sweet.

DELUXE – Que No

THE KOOS X SEEB - Naïve

TOVE LO - No One Dies From Love

WALLIS BIRD - I Lose Myself Completely

LADY BANANA - My Shadow Follows

THE SHIVAS – Undone

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET – Bla, bla, bla

VIVA SUECIA ft LEIVA - Justo Cuando El Mundo Apriete

LEIVA ft ELSAYELMAR – Flecha

SIDONIE – Nirvana Internacional (Edu Martínez Remix)

ALFIE TEMPLEMAN – Do It

CALVIN HARRIS, DUA LIPA, YOUNG THUG – Potion

CUPIDO – Dios No Existe

GINEBRAS - Alex Turner

ERA PARAÍSO ft GRASIAS - El Día Del Espectador

ANDREW BIRD - Make A Picture

THE MYSTERINES – Hung Up