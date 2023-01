58:59

Estrenamos 'El Diablo Gritó Sí', la canción más country de Corizonas, que ellos publican el 25 de enero. Escuchamos una canción desgarradora de Algiers, lo nuevo de Fruit Bats y 'Mirror Mirror', de The Gulps.





ARLO PARKS - Weightless

FRUIT BATS - Rushin River Valley

THUS LOVE - Put On Dog

THE NATIONAL - Tropic Morning News

SECOND - Estado De Alegre Tristeza

MIYA FOLICK - Get Out of My House

levitants – Adelante

THE GULPS - Mirror Mirror

VENTURI -Fantasma de la Fiesta

CORIZONAS – El Diablo Gritó Sí

THE GRASSLAND SINNERS - Being Me (con Dani Nel·lo)

MåNESKIN – Own My Mind

CHICA SOBRESALTO – La Torre

ALGIERS - I Can't Stand It

MORNING DRIVERS - Al Llegar a Casa