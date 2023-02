58:56

Anoche, a las 20h lanzaron un comunicado diciendo que se despedían que "todos sabemos cuando algo acaba en nuestras vidas y debemos aceptarlo (...)Lo dejamos, pero no sin antes celebrarlo (...) por eso os invitamos a encontrarnos por última vez en vuestras salas favoritas, quemando la noche. Sudando la noche. Amando la noche. Porque somos, sois y siempre seremos amantes en el precipicio'. Estamos compungidas con esta otra despedida, la verdad... Aparte, te contamos la gira de levitants, de Lady Banana, el décimo aniversario de Las Estaciones Sonoras de Castante, la reedición de 'Random Access Memories', de Daft Punk, lo nuevo de Bailen, de Arde Bogotá y de Death Valle Girls.

EL COLUMPIO ASESINO – Toro

LOVE OF LESBIAN – Catalunya Bondage

LEVITANTS – Adelante

LADY BANANA – Delito

ARDE BOGOTÁ – Perros

MÅNESKIN - La Fine

GINEBRAS – Muchas Gracias Por Venir

THE REVIVALISTS – Kid

VIVA SUECIA – El Bien

SECOND- Ya No Estamos para Gilipolleces

DAFT PUNK ft. JULIAN CASABLANCAS – Instant Crush

BAILEN - Call It Like It Is

KUVE – Queen M

DEATH VALLEY GIRLS - Islands in the Sky

SPRINTS - Literary Mind

MARYLAND – Ser Motivo