Chvrches, The Strokes, The National y Arde Bogotá

58:41

Chvrches están de vuelta con una maravilla llamada 'Over', un pasaje que querían compartir, aunque no han indicado si se trata del avance de un nuevo disco. Escuchamos a The Strokes con sus diez primeros singles y sus correspondientes caras b, a The National con el segundo adelanto de su noveno álbum y a Arde Bogotá con 'Los Perros', el incendiario primer single de su segundo disco.

GINEBRAS – Muchas Gracias Por Venir

THE REVIVALISTS – Kid

BAILEN - Call It Like It Is

THE NATIONAL - New Order T-Shirt

DEATH VALLEY GIRLS - Islands in the Sky

MASTER PEACE - Groundhog Day

THE STROKES - New York City Cops (Hard to Explain B-Side)

THE STROKES - Last Nite (Rough Trade Version)

L.A. – Perfect Combination Vers 4

CHVRCHES - Over

CAITY BASER - 2020s

ARDE BOGOTÁ – Los Perros

LADY BANANA – Bipolar

ROYAL BLOOD – Figure It Out

ALEX FERREIRA - De Verdad

CAROLINE POLACHEK - Welcome To My Island

U.S. GIRLS - Tux (Your Body Fills Me, Boo)