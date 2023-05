Christine and The Queens, Featherweight y Haiku Hands

58:32

THIRTY SECONDS TO MARS – Stuck

HOTWAX – Treasure

HERMANA FURIA - Noche en Vela

LA PLATA – Sueños

SHEGO - Me Lloro Toda

TOORAI - Na Me Faltaría

LOCAL NATIVES - NYE

THE LEMON TWIGS - Ghost Run Free

GIRL SCOUT - Do You Remember Sally Moore

HAIKU HANDS – Nunchaka

SIIGHTS - Fake It

CHRISTINE AND THE QUEENS - Tears Can Be So Soft

ALBERT HAMMOND JR ft. MATT HELDERS & STEVE STEVENS - Thoughtful Distress

GEESE - Mysterious Love

THE SMASHING PUMPKINS - Spellbinding

FEATHERWEIGHT - Mea Culpa

CHICA SOBRESALTO & CELIA BECKS – La Monogamia

TIGRE Y DIAMANTE - Mi problema y Yo