180 grados

Chica Sobresalto, Warm Up '23, Noel Gallagher y Sleaford Mod

01:00:13

Chica Sobresalto nos presenta 'La Torre', nuevo avance de su disco, 'Oráculo', y una canción inmensa, que ella empezó a gestar cuando tenía diecisiete años. Avanzamos nuevos nombres para el Warm Up '23: The Kooks, Innmir, Cala Vento, Sofia Koutersis, Guitarricadelafuente, Baiuca... y escuchamos lo nuevo de Noel Gallagher y Sleaford Mods.

THE KOOKS – Ooh La

NOEL GALLAGHER - Easy Now

JOAN – Flowers

FEEDER - Just The Way I'm Feeling

FEATHERWEIGHT - No Estás

MARYLAND – Una Fábula de Rock & Roll

YAEJI - For Granted

U.S. Girls - Futures Bet

SLEAFORD MODS - UK Grime

levitants – Adelante

ANABEL LEE – Roma Caerá

ÁNGEL STANICH – Metralleta Joe

CHICA SOBRESALTO – La Torre

MORREO – Mambo

AMATRIA – Techo Manchego (Asiejque)

LOS ZIGARROS – Hablar, Hablar, Hablar