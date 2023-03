180 grados

58:46

Chica Sobresalto adelanta con nosotras 'Poquita Cosa', tercer single de 'Oráculo', el disco que publicará en mayo, y lo hace con la compañía de Diego Arroyo, de Veintiuno y tiene una energía desbordante. Estrenamos también el remix que ha hecho DJ Nano de uno de los himnos de nuestra escena, 'Cualquier Otra Parte', de Dorian y la primera canción de Hola Chica en castellano, 'Berlín. Aparte, escuchamos lo nuevo de Nothing But Thieves, The Chemical Brothers, Taylor Swift y hacemos un repaso de La Radio Encendida 2023, en Radio 3.

NIÑOS MUTANTES – Errante (Canción Mutante)

ALICE WONDER – La Locura

SHEGO – Me Lloro Toda

LA HABITACIÓN ROJA – Ayer

DORIAN – Cualquier Otra Parte (Dj Nano Remix)

NOTHING BUT THIEVES - Welcome To The DCC

KUVE – Xena

TAYLOR SWIFT - All Of The Girls You Loved Before

­_juno – Anikilación

CHICA SOBRESALTO ft DIEGO ARROYO (VEINTIUNO) – Poquita Cosa

VEINTIUNO ft LOVE OF LESBIAN – La Vida Moderna

HOLA CHICA - Berlín

AMATRIA – Llámame Loco

THE CHEMICAL BROTHERS – No Reason

GINEBRAS – Alex Turner

ÁNGEL STANICH – Una Temporada en el Infierno