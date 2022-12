58:39

Caroline Polacheck comparte otra de las canciones del disco que publicará en febrero de 2023, "Welcome To My Island". Escuchamos a Local Natives en acústico, a Benjamin Biolay, a The Cure con "Friday I'm Love", en la remezcla de Strange Love, a Metronomy con Panic Shack en una versión muy guitarrera de "It's Good To Be Back" y a Superorganism con "Woofin' and Meowin'", una de las canciones que aparecen en la serie "HouseBroken".

LOCAL NATIVES - Just Before The Morning (Acoustic)

CAROLINE POLACHEK - Welcome To My Island

BENJAMIN BIOLAY - Les Joues Roses

L.A. – Breath & Relax

METRONOMY ft PANIC SHACK - Its Good To Be Back

THE STROKES – Reptilia

PINKPANTHERESS - Boy's a Liar

SUPERORGANISM - Woofin' and Meowin'

ALRDCH – Biteback

HAVALINA – Deconstrucción

THE CURE – Friday I’m Love (Strange Love Remix)

JORDANA B - Mi Querido Amado Odio

MARYLAND – Hace Falta Rabia

MELIFLUO - Generación Perdida

DEATH CAB FOR CUTIE - Here To Forever

KING TUFF - Portrait of God