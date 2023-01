58:52

Caroline Polachek publica nuevo disco el 14 de febrero y comparte otra de las canciones incluídas, 'Blood and Butter', la protagonista del día de hoy, un momento menos electrónico, más pop y un poco más folk, gaita incluida, y muy optimista. Escuchamos una de las nuevas canciones del álbum de debut de Boygenius, es decir, Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus, el adelanto del segundo disco de Inhaler y una preciosa declaración de intenciones de Steve Mason.

BOYGENIUS - 20 Dollars

INHALER - Love Will Get You There

U2 - With Or Without You (from Songs Of Surrender)

KING TUFF – How I Love

STEVE MASON - The People Say

SHAME – Six Pack

RED HOT CHILI PEPPERS - Suck My Kiss

SARAH MCCOY - Go Blind

CAROLINE POLACHEK - Blood And Butter

LA LA LOVE YOU & SAMURAI - El Principio De Algo

LOS INVADERS - Lady Goodman

WISEMEN PROJECT - Dónde Está Mi Tabaco, Tabaquera

LUZ CASAL – Hola, Qué Tal?

MISS CAFFEINA – Prende

THE INSPECTOR CLUZO - Act Local Think Global

SEXY ZEBRAS - Puñales y Claveles