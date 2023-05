180 grados

58:37

Carolina Durante sorprenden con una versión de 'Marta, Sebas, Guille y los Demás', de Amaral. Escuchamos a Taylor Swift junto a Ice Spice con 'Karma', a Tame Impala con una demo inédita y a Aiko El Grupo con 'K Pesao', otro de los adelantos de su primer álbum.

ENRIQUE BUNBURY - Nuestros Mundos No Obedecen A Tus Mapas

MIKEL ERENTXUN – La Vereda

THE SUNDAY DRIVERS – Do It

TAYLOR SWIFT ft. ICE SPICE – Karma

DUA LIPA - Dance The Night

ALIZZZ – Superficial

SECOND – Quiero Equivocarme

JAMES – Sit Down

DOMINIC FIKE - Ant Pile

CAROLINA DURANTE – Marta, Sebas, Guille y los Demás

AIKO EL GRUPO – K Pesao

EL COLUMPIO ASESINO – Toro (DJ Nano Remix)

PORTUGAL. THE MAN ft. UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - Summer of Luv

ARDE BOGOTÁ – Veneno

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

TAME IMPALA - Retina Show (Unreleased Demo)

JUNGLE – Dominoes