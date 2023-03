01:02:27

Carlangas estrena en este podcast 'Dinero', cuarto adelanto de su primer disco en solitario, donde nos dice a ritmo de disco, funk, rock con groove y un poco de flamenquito que lo que quiere es tiempo libre y no dinero. Escuchamos uno de los avances del tercer acto de 'Atum', la ópera rock de The Smashing Pumpkins, a Mi Capitán con uno de los artefactos guitarreros de su nuevo disco y a Olivea Dean con una preciosa y minimalista canción de amor llamada 'UFO'.





CALA VENTO – 23 Semanas

THE SMASHING PUMPKINS – Spellbinding

D'BALDOMEROS - Masa Critica

THE TEMPER TRAP – Under The Milky Way

FLO ft. MISSY ELLIOTT - Fly Girl

JUNGLE ft. ERICK THE ARCHITECT - Candle Flame

TEMPLES – Afterlife

LUZ CASAL – Quizás

ÁNGEL STANICH – La Historia Es Fácil

MI CAPITÁN - Todo Se Pudre En El Atardecer

LINKIN PARK - Fighting Myself

OLIVIA DEAN - UFO

CARLANGAS – Los Dineros

GINEBRAS – ¡Qué Gozadita!

levitants – Vamonos

NEUMAN – City Of Love