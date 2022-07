58:51

'Be Mine' es la nueva canción de Boy Pablo, inspirada en la cumbia y escrita en un frío día de invierno para llegar cálida y acogedora en verano. Escuchamos también a Beabadoobee con una versión de 'The Adults Are Talking ', de The Strokes, a Interpol con 'Gran Hotel' y a The Black Angels con 'Firefly'.

BEABADOOBEE – The Adults Are Talking

THE STROKES – Soma

SLOAN - Spend The Day

DANCETERÍA – 2/1/04

FOALS – The Sound

LEIVA ft ELSAYELMAR – Flecha

MOTEL RADIO- Happiness Pie

THE BLACK ANGELS – Firefly

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET – Llévame al Cielo

THE 1975 - Part Of The Band

BOY PABLO - Be Mine

CHAI ft SUPERORGANISM - Hero Journey

GIANT ROOKS - Morning Blue

INTERPOL - Gran Hotel

U2 – New Year’s Day

SANTIGOLD – Nothing

GRIMES ft HANA - We Appreciate Power