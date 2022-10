59:04

Baby Rose comparte dos nuevas canciones, una de ellas 'Go', un bálsamo que protagoniza este podcast junto a la fusión entre Nirvana y Fountains Of Wayne que han hecho The Prescriptions en 'Long Past Tonight' y el artefacto electro punk del músico ghanés-australiano, Genesis Owusu, en 'Get Inspired'.



TAYLOR SWIFT - Karma

THE 1975 (ADELANTAR 04”) – Wintering

MASTER PEACE - Country life

FONTAINES D.C. – Hero’s Death

THE STROKES – Last Night

ARCTIC MONKEYS - Sculptures Of Anything Goes

REME - Gaga

THE PRESCRIPTIONS - Long Past Tonight

GINEBRAS – Alex Turner

LAS ROBERTAS – Awakening

WILL SPECTOR Y LOS FATUS – Siente La Llama

JUAN AZUL - Me Dijo Ser Tuyo

BABY ROSE – Go

FIRST AID KIT - A Feeling That Never Came

TOKIO HOTEL - Happy People

CARLANGAS – Se Acabó La Broma

GENESIS OWUSU - Get Inspired

SLEAFORD MODS – Mork n Mindy ft. Billy Nomates

WHITMER THOMAS – Rigamarole