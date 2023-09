180 grados

58:34

Hoy adelantamos "Nightmare in Suburbia", la canción con la que regresa Arizona Baby para expresar un mensaje de resistencia urbana. Escuchamos a Belako con uno de los momentos de 'Sigo Regando, su disco recién estrenado, a Jorja Smith con "Go Go Go" y a Wilco con la canción que da título al disco que publican el 29 de septiembre, "Cousin".

VIVA SUECIA – La Voz del Presidente (DJ Nano Remix)

CAMELLOS– Mi Fábrica de Baile

BELAKO - Tangerine

SIA - Gimme Love

JORJA SMITH - Go Go Go

THE BETRAYERS ft JERO ROMERO – I Still

WILCO – Cousin

ARIZONA BABY - Nightmare in Suburbia

LOS ZIGARROS – Rock Rápido

THE WHO - Won't Get Fooled Again

GOLD LAKE - North of Something

THE NATIONAL ft. BON IVER - Weird Goodbyes

DRAKE ft SZA - Slime You Out

NIÑA POLACA – Los Días Malos

ANABEL LEE – Cristales Rotos

DION LUNADON - Secrets