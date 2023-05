180 grados

Anohni & The Johnsons, Joan Queralt & The Seasicks,¿

59:51

Abrimos con los primeros nombres del Dcode 2023, que se celebra el 9 de septiembre, en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid con Miss Caffeina, Zahara, Carolina Durante, Sexy Zebras, Mando Diao, Lewis Capaldi, Tom Odell, Cariño... escuchamos la primera canción, del primer disco de Anohni con The Johnsons, en diez años, estrenamos 'Vendinf Machine', de Joan Queralt & The Seasick, escuchamos la descarga que abre el 24º disco de King Gizzard & The Lizard Wizard y lo nuevo de Spoon, 'Sugar Babies', la primera canción de las tres que forman su nuevo EP.

MISS CAFFEINA - Y De Repente

ZAHARA & CAROLINA DURANTE – Joker

SEXY ZEBRAS – Jaleo

MANDO DIADO – Get It On

ANOHNI AND THE JOHNSONS - It Must Change

ONA MAFALDA – Correr

JOAN QUERALT & THE SEASICKS - Vending Machine

ARDE BOGOTÁ – Nuestros Pecados

SPOON - Sugar Babies

THE CAT EMPIRE - Rock 'n' Roll

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

FEAR - Dirty Deeds Done Dirt Cheap

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gila Monster

MI CAPITÁN – Tan Fácil

CHICA SOBRESALTO ft. RAFA VAL - El Milagro

VEINTIUNO ft LOVE OF LESBIAN – La Vida Moderna