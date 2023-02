All You Need Is Love

01:00:44

Este viernes se lo dedicamos al amor. Al amor y al sexo y un poquito al desamor. Ya sabes que lo del 14 de febrero no va con nosotras pero sí el latemotif de hoy, eso siempre.

VENTURI – Vino El Amor

ARTIC MONKEYS – I Wanna Be Yours

THE STROKES – Last Night

NIÑA POLACA – Mucho Tiempo Contigo

LORI MEYERS – Emborracharme

LA LA LOVE YOU ft SAMURAÏ – El Principio del Algo

THE WEEKND – Save Your Tears

HARRY STYLES – Late Night Talking

KING OF LEON – Sex On Fire

SEXY ZEBRAS – Puñales y Claveles

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – Love Burns

EXLOVERS - Wicked Game

LAS ROBERTAS – So Cool

RAMONES – She’s a Sensation

GREEN DAY – She

FLORENCE + THE MACHINE – You’ve Got The Love

OASIS - Wonderwall

THE BEATLES – All You Need is Love