Ayuda a la cooperación: radiografía de unos recortes históricos a nivel mundial

La ayuda a la cooperación internacional se enfrenta a "su mayor crisis de financiación en décadas". Con estas palabras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denuncia que "en 2025 registró su mayor descenso anual con una reducción del 23%". Desde la reducción de la inversión en Ayuda al Desarrollo (AOD) al desmantelamiento de la Agencia de cooperación estadounidense USAID y los recortes en cooperación en España que han formado parte de los acuerdos de gobierno autonómicos en Andalucía, Extremadura y Castilla y León. En VerificaRTVE hacemos una radiografía de la situación económica de la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria.

La financiación que se destina a la cooperación para el desarrollo parte principalmente de la denominada ayuda oficial al desarrollo (AOD) que aportan los gobiernos, controlada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este organismo define la AOD como "la asistencia gubernamental que promueve y se dirige específicamente al desarrollo económico y al bienestar de los países en desarrollo". España es uno de los 34 países miembros del CAD y regula su aportación a través de la ley de 2023 "de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global".

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Raquel González, coordinadora de MSF España, explica a VerificaRTVE que la mayoría de la AOD se dedica a proyectos de cooperación, que buscan "modificar a medio o largo plazo las estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de sistemas sanitarios o educativos". Y una parte menor se dedica a acción humanitaria, que es la respuesta inmediata para las poblaciones que lo necesitan por una situación de extrema vulnerabilidad.