Ayuda a la cooperación: radiografía de unos recortes históricos a nivel mundial
La ayuda a la cooperación internacional se enfrenta a "su mayor crisis de financiación en décadas". Con estas palabras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denuncia que "en 2025 registró su mayor descenso anual con una reducción del 23%". Desde la reducción de la inversión en Ayuda al Desarrollo (AOD) al desmantelamiento de la Agencia de cooperación estadounidense USAID y los recortes en cooperación en España que han formado parte de los acuerdos de gobierno autonómicos en Andalucía, Extremadura y Castilla y León. En VerificaRTVE hacemos una radiografía de la situación económica de la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria.
La financiación que se destina a la cooperación para el desarrollo parte principalmente de la denominada ayuda oficial al desarrollo (AOD) que aportan los gobiernos, controlada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este organismo define la AOD como "la asistencia gubernamental que promueve y se dirige específicamente al desarrollo económico y al bienestar de los países en desarrollo". España es uno de los 34 países miembros del CAD y regula su aportación a través de la ley de 2023 "de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global".
Raquel González, coordinadora de MSF España, explica a VerificaRTVE que la mayoría de la AOD se dedica a proyectos de cooperación, que buscan "modificar a medio o largo plazo las estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de sistemas sanitarios o educativos". Y una parte menor se dedica a acción humanitaria, que es la respuesta inmediata para las poblaciones que lo necesitan por una situación de extrema vulnerabilidad.
Caída histórica en la financiación de ayuda al desarrollo
En 2025, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) sufrió la mayor caída anual de la historia: la ayuda internacional de los países miembros y los asociados del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) disminuyó un 23,1% en 2025. Este descenso sitúa a la AOD en su nivel más bajo en 10 años. Esta caída ha supuesto que la AOD destinada a los países menos desarrollados se redujera en un 25,8 % y la ayuda al África subsahariana disminuyera en un 26,3 %. La AOD dedicada a los gastos relacionados con los refugiados en los países donantes volvió a descender este año en un 22,1 % respecto a 2024.
Desde La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (ONGD) han realizado un análisis del último informe del CAD y señalan a VerificaRTVE que este "muestra una realidad muy preocupante: en los dos últimos años se ha producido un descenso del 30% de los fondos destinados a cooperación". Un recorte que "tendrá consecuencias incalculables sobre millones de personas", advierten. La OCDE estima que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se reducirá otro 5,8% en 2026.
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Para el presidente del CAD, Carsten Staur, esta caída en la financiación está "motivada por los severos recortes de los principales donantes", en un contexto global marcado por "el aumento de las necesidades humanitarias y la extrema presión sobre los países más pobres y frágiles", la "creciente incertidumbre global" y la "profunda inseguridad". "Ante esta situación, el mundo necesita más AOD, no menos", aseveró Staur. "Solo me queda implorar a los donantes del CAD que reviertan esta tendencia negativa y vuelvan a aumentar la AOD", dijo.
Estados Unidos, responsable de la mayor parte del descenso
Solo Estados Unidos fue responsable del 75,1% de ese descenso (pág. 2), en lo que supone el mayor ajuste registrado nunca y algo insólito en el principal donante del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 56 de los 66 años de estadísticas (1960-2025). Los principales donantes en 2025 fueron Alemania, EE.UU., las instituciones de la UE, Reino Unido, Japón y Francia, que a su vez representan los principales recortes registrados y explican el 95,7% de la caída mundial. Para la Coordinadora de ONGD, "los países más ricos del mundo" se alejan del objetivo de aportar el 0,7% de la renta nacional bruta que en la actualidad alcanzan sólo Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. La UE llegó al 0,59% en 2022, pero en 2025 se ha reducido drásticamente al 0,42% (pág. 4).
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España destina el 0,27% de su Renta Nacional Bruta a AOD, una cifra superior a la media general (0,26%) pero inferior a la media europea (0,42%) y "lejos del 0,7% establecido para 2030 por la Ley de Cooperación", destaca la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Recuerda que España "alcanzó en 2009 su máximo de ayuda (0,46%)" y protagonizó un "profundo descenso en la década pasada (donde se llegó al 0,12% en 2015), un periodo "denominado 'la década perdida de la cooperación española'". Según nos informa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), su presupuesto (2025) es de "aproximadamente 698 millones de euros", por debajo de los 730 millones del año anterior. Del total, aseguran que se destina a acción humanitaria un 18,2% y detallan que "el presupuesto humanitario de AECID se triplicó entre 2019 y 2024" (de unos 44 millones de euros a 133,5 millones de euros).
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La acción humanitaria, también en descenso histórico
La ayuda humanitaria, el apoyo que se ofrece en situaciones de emergencia, ha sufrido su mayor descenso en 10 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025, cayó por debajo de los niveles de 2016. La OMS y sus asociados solo pudieron llegar a un tercio de los 81 millones de personas que en un principio debían recibir asistencia humanitaria en materia de salud ese año. Desde UNICEF también han señalado que "los recortes de financiación", así como "los ataques al multilateralismo y el incumplimiento del derecho internacional humanitario provocaron enormes trastornos en el sistema humanitario" en 2025. Un año en el que "las vidas de millones de niños y niñas se vieron marcadas por la violencia, la falta de alimentos, la hambruna, la intensificación de los choques climáticos y la interrupción de los servicios esenciales" (Pág. 2).
Naciones Unidas destaca 2025 como un año de recortes "brutales" liderados por Estados Unidos: las operaciones humanitarias se quedaron con "la financiación más baja en una década". Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), alertó el 8 de diciembre de 2025 de que "250 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria urgente". El Canal 24 horas de RTVE informó el mismo día de que la ONU reducía su petición de ayuda para 2026, a pesar del aumento de las necesidades. El motivo: el recorte en las donaciones, principalmente de Estados Unidos. En declaraciones a RTVE Noticias el 5 de junio, Fletcher habló de las consecuencias de estos recortes en la reciente crisis del ébola. Ante esta situación, Fletcher anunció el llamado reseteo humanitario. Una iniciativa que busca responder a la crisis financiera y fija una hiperpriorización de la asistencia, centrada en salvar al mayor número de vidas con recursos limitados.
El cierre de la USAID en EE.UU., un lastre para la financiación
Al descenso de financiación se suma el desmantelamiento en 2025 de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, el mayor donante de ayuda humanitaria internacional (aportaba el 42% de la financiación total). Un recorte que "nadie va a poder cubrir", auguró en 2025 la responsable de operaciones en América Latina de la ONG Acción Contra el Hambre (ACH), Benedetta Lettera. Su organización se vio obligada a detener más de 50 proyectos en 20 países relacionados con la seguridad alimentaria, el saneamiento, la igualdad y el emprendimiento.
Desde el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS, por sus siglas en inglés) señalan que el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, suspendió toda la ayuda exterior de EE. UU. a la espera de una revisión. Para el 10 de marzo de ese año, se había puesto fin al 83 % de los programas de la USAID, y esto "generó un déficit de financiación de 60.000 millones de dólares que ni 'Team Europe' (la UE y sus Estados miembros en su conjunto) ni otros donantes pueden cubrir, en un contexto de disminución de la ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial".
Los recortes en cooperación, condición en los acuerdos de gobierno autonómicos
La reducción drástica del presupuesto para cooperación internacional aparece recogida en los recientes acuerdos de gobierno autonómicos entre PP y Vox para gobernar Extremadura, Andalucía y Castilla y León. En Extremadura, el acuerdo recoge la reducción "al mínimo legal" de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), cuya eliminación pidió el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea, subrayó que "la cooperación extremeña queda dotada con un 0,03 % del presupuesto total de la Junta de Extremadura, un porcentaje catastrófico y alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7 %". Sobre esta medida también han mostrado su preocupación las delegaciones de migraciones de las tres diócesis extremeñas señalando que el presupuesto destinado a cooperación podría pasar de 11 millones a poco más de dos millones. La Coordinadora Extremeña de ONGs (CONGDEX) indicó el 23 de junio que este "no es un simple ajuste presupuestario, sino que abandona proyectos que salvan vidas" (minuto 0:29) y considera que el ahorro económico es mínimo en comparación con el impacto social que generan estos programas.
En Andalucía, el acuerdo que ha permitido el 2 de julio la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta establece en el punto 144 del documento una serie de reformas para la "progresiva reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas (...) con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo". La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) ha denunciado que estas son medidas "encaminadas a hacer desaparecer la política de cooperación internacional" en la comunidad.
En Castilla y León, el acuerdo que propició el 11 de junio la investidura de Alfonso Fernández Mañueco para gobernar esta comunidad contempla en el punto 16 "congelar al mínimo las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo". Las ONGs de cooperación al desarrollo han reaccionado ante esta previsión de congelación de fondos y, según contaron en el Telediario de TVE, lo consideran una manera de "mutilar una política pública que está ampliamente respaldada por la sociedad castellano y leonesa" (minuto 0:48).