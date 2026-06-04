Tras la huella de León - 6 de junio

Día: el papa llega a Madrid León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas y ha sido recibido en el Palacio Real

RTVE movilizará unos 660 profesionales entre televisión, radio y medios digitales para la cobertura del viaje del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio y La 2Cat tendrá programación especial en catalán.

Lo han explicado en rueda de prensa en Barcelona la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas; el director del ┴rea de Informativos y Programas Diarios de TVE, David Picazo; el director de La 2Cat, Oriol Nolis, y la directora de RNE en Cataluña y Ràdio 4, Sonia Urbano.

Bordas ha asegurado que es una cobertura muy importante por su relevancia internacional y trabajarán coordinados tres centros de producción: Madrid, Cataluña y Canarias.

Picazo ha dicho que TVE será una de las encargadas de distribuir las imágenes al mundo en estos "mini Juegos Olímpicos", con un esfuerzo técnico mayúsculo, y también se volcarán los magazines y el resto de programas.

Durante la visita TVE hará 13 especiales informativos, con mucho interés en el acto más multitudinario (el de Cibeles en Madrid), el más político (el Congreso), el más simbólico (Sagrada Familia de Barcelona) y el más emotivo (con migrantes en Canarias).

El despliegue cuenta con 17 unidades móviles, 5 estudios, 1 Camara Car, 1 helicóptero, moto y varios drones, con un total de 170 cámaras con más de 100 kilómetros de cableado y cerca de 70 cámaras especiales. ORIOL NOLIS: LA 2CAT

Nolis ha destacado que se movilizarán 400 profesionales en televisión, 200 en radio y 60 en digitales para una "cobertura histórica", en la que La 2Cat tendrá una programación especial en catalán.

La periodista Cristina Villanueva ha afirmado que los programas de La2 Cat estarán "volcados" con el acontecimiento, con momentos importantes como la bendición de la Torre de Jesucristo o la vigilia en el Estadi Olímpic, un acto al estilo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. SONIA URBANO: RADIOSonia Urbano ha explicado que la radio pública hará "un viaje sonoro" durante la cobertura, desde que el Papa aterrice en el Aeropuerto de Barajas, con especiales y 200 profesionales movilizados.

En el caso de Ràdio 4 el despliegue será doble y contará con dos programas especiales: la tarde del martes con la vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el miércoles con la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.