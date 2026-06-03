30 años del Extremadura en Primera División
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Es la historia de un partido, un ascenso y una celebración. Nada nuevo. Ocurre todos los años como los veranos o la Navidad. Si acaso puede tener algunos detalles particulares.
Retrocedemos al 2 de junio de hace 30 años cuando el Extremadura ascendió por primera vez (porque hubo otra) a primera división . Almendralejo, sus 25.000 habitantes lo vivieron con euforia. RTVE Extremadura ha reunido a quienes lo hicieron posible.
La clave, el gol de Pepe Tirado
El Extremadura pasó en seis años de Tercera a Primera División, gracias a un golazo de Pepe Tirado en el Carlos Belmonte de Albacete. Fue un logro de un grupo de personas entre los que predominaba la amistad, "muy amigos y que empujaban de la misma manera", según el propio Tirado.
Al frente, el liderazgo de Josu Ortuondo que recuerda cómo el partido, que siguió en director en la distancia toda Extremadura, gracias a RTVE, lo vivieron en Albacete "como una comunión de alegría, porque todos se mezclaron allí en uno", en palabras del que fuera su entrenador.
La celebración sobre el césped continuó en el vestuario del Albacete con el baño del presidente Pedro Nieto incluido. Y a 500 kilómetros de distancia, en Almendralejo, la afición hizo lo propio, los seguidores lo celebraron en la Fuente de las Ranas.
El inicio, el gol de Manuel en la ida
El ascenso comenzó a fraguarse en la ida, con el gol de Manuel, ante la afición del antiguo Francisco de la Hera, quien también apunta al grupo como motor del éxito: "ese grupo de jugadores ambiciosos con muchas ganas, con capacidad para no tener miedo a ninguna competición".
El Extremadura consiguió otra gesta, ser el primer equipo en subir a Primera en una ciudad con menos habitantes. "Almendralejo tenía entonces no más de 25.000 habitantes". "No hay ningún parangón", remarca Juan Francisco Sánchez, periodista de Almendralejo que seguía al equipo.
Un estadio de Primera levantado en tres meses
Entre las numerosas consecuencias de aquel ascenso, la más visible fue la mejora de las instalaciones del equipo azulgrana. El estadio Francisco de la Hera pasó de Tercera a Primera en tiempo récord, con turnos de obra de mañana, tarde y noche.
Fue el resultado de una promesa del entonces Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al presidente del club, Pedro Nieto. "Me había prometido que si el Extremadura ascendía harían un campo con un importe similar al que habían hecho en Mérida", recuerda Nieto, y cumplió, porque la noche del ascenso recibió la llamada de Ibarra en la que ratificó su promesa.
El antiguo estado Francisco de la Hera fue demolido y sobre su solar se levantó uno nuevo con 14.000 asientos.
En el aniversario de esta hazaña, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha recibido a la plantilla de entonces y a los integrantes de ahora. "Os animo a luchar para que la historia vuelva a repetirse", les ha animado Guardiola.