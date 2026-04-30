'Se nota, se gana', la nueva campaña para impulsar el consumo de sidra con denominación de origen

Asturias quiere dar prioridad a su manzana y a toda la economía que la rodea. Con ese objetivo, este verano el Consejo Regulador de la Sidra pondrá en marcha una campaña para incentivar el consumo de sidra con Denominación de Origen Protegida (DOP).

El 20% de la sidra que se vende es DOP

Desde hoy, todas las personas que pidan una botella con la etiqueta de Denominación de Origen Protegida podrán participar en el sorteo de casi 300 cenas en establecimientos hosteleros de la región. Se trata de una iniciativa que fomenta el consumo de manzana y sidra de kilómetro cero y que, al mismo tiempo, revierte sus beneficios en la restauración asturiana.

“Se nota en la calidad y en el sabor, porque se trata de sidra elaborada con manzanas cien por cien asturianas. También se aprecia en la gran repercusión que tiene el consumo de DOP en el medio rural de la región. Por eso, nuestro mensaje principal es defender el trabajo de esos 400 cosecheros que siguen escribiendo el futuro de la sidra en Asturias”, explica Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la Sidra Asturiana.

03.05 min Aquí la tierra- Sidra asturiana de alta montaña

Fruto de estas políticas, actualmente uno de cada cinco consumidores se decanta por la sidra protegida frente a opciones más comerciales. Una elección que mejora la calidad, pero que, sobre todo, contribuye a consolidar una economía en pleno crecimiento.