'Se nota, se gana', la nueva campaña para impulsar el consumo de sidra con denominación de origen
- Uno de cada cada cinco consumidores se decantan por la sidra protegida frente a las opciones más comerciales
- La diversidad de la manzana asturiana ofrece hasta 76 variedades de sidra distintas
Asturias quiere dar prioridad a su manzana y a toda la economía que la rodea. Con ese objetivo, este verano el Consejo Regulador de la Sidra pondrá en marcha una campaña para incentivar el consumo de sidra con Denominación de Origen Protegida (DOP).
El 20% de la sidra que se vende es DOP
Desde hoy, todas las personas que pidan una botella con la etiqueta de Denominación de Origen Protegida podrán participar en el sorteo de casi 300 cenas en establecimientos hosteleros de la región. Se trata de una iniciativa que fomenta el consumo de manzana y sidra de kilómetro cero y que, al mismo tiempo, revierte sus beneficios en la restauración asturiana.
“Se nota en la calidad y en el sabor, porque se trata de sidra elaborada con manzanas cien por cien asturianas. También se aprecia en la gran repercusión que tiene el consumo de DOP en el medio rural de la región. Por eso, nuestro mensaje principal es defender el trabajo de esos 400 cosecheros que siguen escribiendo el futuro de la sidra en Asturias”, explica Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la Sidra Asturiana.
Fruto de estas políticas, actualmente uno de cada cinco consumidores se decanta por la sidra protegida frente a opciones más comerciales. Una elección que mejora la calidad, pero que, sobre todo, contribuye a consolidar una economía en pleno crecimiento.
Un sector que apuesta por la agricultura de proximidad
El tejido productor de sidra asturiana está formado por alrededor de 400 cosecheros que, junto a los llagareros, elaboran distintos tipos de sidra a partir de hasta 76 variedades de manzana.
Desde la puesta en marcha de la Denominación de Origen Protegida en 2004, el consumo ha pasado de 300.000 botellas vendidas entonces a más de 5 millones en 2025.
“Esta campaña busca fidelizar y atraer a nuevos consumidores que valoren la sidra elaborada con manzana local. Un gesto que, además de reforzar la agricultura sostenible, contribuye al crecimiento del número de pomaradas”, señala Begoña López, directora regional de Agricultura del Principado.
Para participar, basta con registrar el ticket de la consumición a través de un código QR disponible en las mesas de los establecimientos, una medida con la que también esperan acercarse al público más joven.